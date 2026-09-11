СМИ: Иран возобновил производство баллистических ракет

Иран снова запустил производство баллистических ракет, используя скрытые подземные площадки и запасы комплектующих. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американских и ближневосточных правительственных кругах, это идет вразрез с утверждениями Израиля о полном уничтожении ракетного потенциала Тегерана.

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Разведка США фиксирует повышенную активность в районе комплекса Ходжир и строительство новых секретных сборочных цехов, призванных обезопасить производство от будущих налетов. При этом эксперты отмечают, что объемы выпуска пока весьма далеки от довоенных.

Ранее Пентагон заявил, что США уничтожили 90% иранской промышленной базы по производству дронов, баллистических ракет и военно-морских сил и очень сильно ослабили способность Ирана производить ракеты и дроны.

По данным американских чиновников, частичное возобновление производства стало возможным после июньских договоренностей о разблокировании Ормузского пролива. Предполагается, что Тегеран располагает достаточным количеством деталей для сборки нескольких сотен ракет. Ранее CNN сообщал, что Иран активно использует тяжелую технику для расчистки завалов на 18 пораженных объектах.