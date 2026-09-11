ТМК организовала на своей площадке Форум лидеров корпоративного обучения России

Трубная металлургическая компания (ТМК) впервые стала хозяйкой Форума лидеров корпоративного обучения России. В этом году он прошёл в пятый раз. На базе Волжского трубного завода (ВТЗ), филиала ТМК, более 70 топ-менеджеров из главных корпоративных университетов более 35 российских компаний поделились своим опытом и наработками, сообщает пресс-служба ТМК.

Форум, посвящённый 25-летию компании, был организован Корпоративным университетом TMK2U. Среди участников были представители образовательных центров таких компаний, как "Газпром нефть", Госкорпорация "Росатом", Ростех, Почта России, РЖД, РУСАЛ, СИБУР, ПАО "Татнефть", Эн+, X5 и других.

В этом году форум проходил под девизом "Время создавать историю". Участники обсудили современные тренды и вызовы, стоящие перед бизнесом, новые роли корпоративных университетов и лучшие практики, которые помогают компаниям достигать стратегических целей и повышать вовлечённость сотрудников. Также были предложены решения актуальных вопросов.

Кроме деловой программы, гости форума смогли ознакомиться с производственными площадками ВТЗ, лабораторным комплексом заводской экологической службы ECO HOUSE ТМК и технической библиотекой. Также участники посетили Центр изобретения безопасности ВТЗ — трёхэтажный комплекс, посвящённый охране труда и промышленной безопасности, который также служит образовательной площадкой. В ходе визита было продемонстрировано современное оборудование для обучения, включая VR-тренажёры и цифровые симуляторы. Культурная программа включала открытие фотовыставки "Гений места" с портретами сталеваров и знакомство со знаковыми достопримечательностями Волгограда.