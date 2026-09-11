Депутаты Вихарев и Брозовский устроили дополнительный кинопоказ для многодетных семей с Эльмаша

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе с депутатом заксобрания региона Вячеславом Брозовским провели дополнительный кинопоказ для многодетных семей с Эльмаша. Об этом Вихарев написал в своих соцсетях.

Напомним, что в первый раз депутаты позвали многодетные семьи в кино 1 сентября. По словам Вихарева, с тех пор ему поступали многочисленные просьбы организовать повторный показ.

"В начале нового учебного года непросто и детям, и родителям. Чтобы адаптация проходила легче, нужно находить время на отдых: сходить в кино или театр, на прогулку в парк, в поход на природу", - написал депутат.

Напомним, что ранее Алексей Вихарев помог семье из Ирбита с шестью детьми собраться в школу. Вместо испорченных затоплением школьных принадлежностей, ученикам были переданы новые рабочие тетради и канцелярия.