Пожар начался в логистическом центре Ozon в Саратове после атаки БПЛА

БПЛА атаковали логистический центр OZON в Саратове, начался пожар.

Как сообщили в компании, работники были оперативно эвакуированы, предварительно, пострадавших нет.

Сейчас в регионе OZON не доставляет и не принимает заказы клиентов, не принимает товары от продавцов, а те, что в пути — перенаправляет в другие логистические центры. Доставку и прием товаров возобновят после того, как будут перестроены логистические маршруты, заявили в компании.

Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. "На месте работают все оперативные службы. Предварительно пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.