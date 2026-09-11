Медведь напал на работницу предприятия в Пермском крае

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту нападения медведя на работницу предприятия в Александровске. Об этом сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК России.

Пострадавшая 1961 года рождения была госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Проверку проводит Губахинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю.

В соцсетях сообщается, что инцидент произошел на территории местного машиностроительного завода. Женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Медведь по кличке Тишка был подарен заводу еще медвежонком в 2000 году. Утром, 6 сентября Тишка напал на женщину, которая убирала его территорию. Как отметило издание "Боевой путь", сотрудники, которые за ним ухаживали, рассказали, что медведь всегда был дружелюбным. Вероятно причиной нападения животного считают то, что в этот раз уборка его вольера проходила до кормления. На время уборки клетка перекрывалась перегородкой, однако в этот раз женщина подошла к ней слишком близко.

Следствие проверит законность содержания медведя на территории предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.