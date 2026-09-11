Жилой дом поврежден в Волгограде при ракетной атаке ВСУ, два человека пострадали

Многоквартирный дом поврежден в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоградскую область, два человека пострадали, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Атака произошла в ночь на 11 сентября. Поврежденный дом находится в Красноармейском районе Волгограда.

"Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы. Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда", - цитирует губернатора Telegram-канал администрации области.

На местах работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается, добавил Бочаров.