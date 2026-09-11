Украина ввела спецрежим у границы с Россией и Белоруссией

Кабмин Украины ввел специальный пограничный режим на территории шириной 1 км вдоль всей границы с Россией и Белоруссией.

Решение было принято почти месяц назад. Специальный пограничный режим устанавливается на период действия военного положения. На этой территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей, а также проведение любых работ. В пределах указанной полосы вводится строгий пропускной режим: доступ граждан, их проживание и любая деятельность, не имеющая отношения к военным задачам, официально запрещены.