Япония пожаловалась на карту мира ООН из-за Курил

Япония требует пересмотреть новую карту мира, принятую ООН, из-за российских Курил. Об этом пишет The Guardian.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за принятие новой карты, которая увеличивает размеры Африки, сокращая Северную Америку и Европу, что вызвало осуждение со стороны США. Япония была в числе 164 членов ООН, поддержавших резолюцию, но теперь выступила против.

Представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что новая карта "содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства". И Японии необходимо предотвратить распространение "неправильных представлений".

Напряженность в отношениях между Россией и Японией резко усилилась в августе, после визита президента Владимира Путина на Курилы. Министр Санаэ Такаити заявила, что это "оскорбляет чувства японского народа" и неприемлемо для Токио. Послу России была вручена нота протеста.

Южные Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит, подчеркивают в Кремле.