Защитник ЦСКА Милан Гайич выбыл на три месяца из-за травмы

После травмы, полученной на матче Кубка России против "Ростова", защитник ЦСКА Милан Гайич выбыл на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"По результатам обследования, с учетом локализации и степени повреждения, принято решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы, что позволит минимизировать риск рецидива", - говорится в сообщении.

Операция запланирована на следующую неделю, ориентировочный срок реабилитации составит около трех месяцев.