Александр Соколов поручил увеличить размеры земельных участков для фермеров в Кировской области

В Кировской области увеличат площадь предоставляемой в аренду или безвозмездное пользование земли до 1,5 тысяч га для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Это поручение губернатора Кировской области Александра Соколова, которое он дал в ходе личного приёма граждан.

К главе региона обратился руководитель фермерского хозяйства из Яранского района Олег Вершинин. Он сообщил, что действующие лимиты установлены Законом Кировской области от 06.11.2003 № 203 ЗО. По закону в аренду или безвозмездное пользование выдается от 2 до 500 га, в собственность — от 1 до 50 га. Но развитие хозяйства влечет рост потребностей, требуется увеличение лимитов.

"В связи с расширением сельхозпроизводства размеры земельных участков, установленные более 20 лет назад, перестали соответствовать потребностям К(Ф)Х для рентабельной работы. Внесем изменения в Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кировской области", — сказал Александр Соколов.

Глава Кировской области считает, что увеличение предельных размеров позволит эффективнее вовлекать в оборот неиспользуемые земли, при этом дополнительные бюджетные средства не потребуются.

Александр Соколов дал поручение министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области - разработать проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кировской области», предусматривающий увеличение предельных размеров земельных участков, предоставляемых для ведения К(Ф)Х в аренду или в собственность ориентировочно до 1500 га (с учётом поступивших предложений и сформированного экономического обоснования). Срок исполнения — до 31 декабря 2026 года.

Далее проект закона будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Кировской области.