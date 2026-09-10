10 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Свердловской области оценят состояние 37 водоемов

В Свердловской области проведут комплексные обследования 37 водоемов, по итогам которых будут приняты решения о проведении водоохранных мероприятий в последующие годы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, в этом году будет проверено вдвое больше водоемов, чем в прошлом. Выбор пал на те, на которые чаще всего обращали внимание местные жители, в том числе и во время "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

"Чаще всего люди обеспокоены обмелением рек, загрязнением воды и сокращением рыбных запасов. Также учитывалось значение объектов как источников питьевого водоснабжения и мест массового отдыха", – отметил Мамонтов.

Мониторинг пройдет в 22 муниципальных образованиях, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Березовский, Верхний Тагил, Лесной, а также Ачит, Белоярский, Сысерть, Талицу и другие районы. Среди объектов – Черноисточинское, Висимское, Верхне-Тагильское, Киселевское водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билибаевка, Саргая, озера Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль, Костоусовское и другие.

В местах с наибольшим заилением отбираются пробы воды и донных отложений. Затем в аттестованной лаборатории проводится химический анализ на содержание в них нефтепродуктов, соединений азота, тяжелых металлов (марганец, медь, железо), фосфатов, а также уровень кислотности и биохимическое потребление кислорода.

Для визуального осмотра береговой линии и прибрежной зоны специалисты задействуют беспилотники, для ручных промеров глубин - геодезическое оборудование, а для изучения рельефа дна собственную разработку подрядчика - беспилотный аэроглиссер-катамаран. Все работы будут проводиться за счет регионального бюджета.

Обобщенные итоги мониторинга обещают представить до конца октября.

Теги: водоем, проверка


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