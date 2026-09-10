10 Сентября 2026
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Образование В России
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Школьники во всем мире стали учиться хуже

Школьники по всему миру стали хуже читать и считать, а искусственный интеллект (ИИ) стал частью учебы и привел к снижению результатов. Это показало международное исследование качества образования PISA 2025, опубликованное на днях.

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Было выявлено заметное снижение функциональной грамотности у 15-летних подростков из 91 страны. Наибольшее падение зафиксировано в читательской грамотности (эквивалентно 1,5 учебных года) и математике (1 год). То есть школьники словно отстали на год-полтора. Ухудшились навыки критического осмысления информации и достоверности источников. При этом доля "поверхностных читателей" почти удвоилась.

Причинами называются цифровизация, увеличение экранного времени и снижение интереса к чтению. Свою негативную роль оказал дистант в 2020-2021 гг. Кроме того, почти половина школьников использует чат-боты для имитации выполнения домашнего задания. Увлечение им снижает результаты. Также плохо влияет нехватка учителей.

Среди рекомендаций можно выделить то, что в учебе следует делать упор на глубину, а не на широту охвата: лучше хорошо изучить небольшой набор основных тем, чем поверхностно пробежаться по длинному списку. Современная система образования часто подвергается критике именно за это - поверхностное пробегание всего без твердого усвоения небольшого набора фундаментальных знаний.

Россия в исследовании не участвует с 2023 года.

Теги: школа, образование, дети


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