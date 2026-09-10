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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Детсады до 20:00: ЛДПР предлагает единый график работы

Депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева предложила сделать единый режим работы для всех муниципальных детских садов - чтобы родители могли оставлять детей до 20:00. Она направила соответствующее обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

По данным ТАСС, в письме Воропаева просит разработать общие федеральные правила, которые установят одинаковый график для всех детсадов и гарантируют возможность пребывания детей до восьми вечера.

Парламентарий отмечает, что сейчас каждый детский сад сам решает, до скольки работать. Во многих регионах сады закрываются уже в 17:00-18:00 - из‑за этого родителям, которые заканчивают работу позже, сложно забирать детей.

Воропаева говорит, что для нового режима придется увеличить рабочее время воспитателей и их помощников. ЛДПР также хочет добиться сменной работы в детсадах - как в школах - и заметно повысить зарплаты сотрудникам.

Ранее Госдума восьмого созыва приняла ряд законов для защиты детей: запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола, а также продажу несовершеннолетним энергетиков, вейпов и некоторых опасных бытовых товаров; иностранцы из стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновлять детей из России.

Теги: детсад, дети, график


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