В Тюменской области возбуждено уголовное дело из-за пожара в школе

Сегодня, 10 сентября 2026 года, около 07.00 в городе Тюмени произошло возгорание кровли здания МАОУ СОШ № 65, расположенного на улице Широтной. В результате происшествия никто не пострадал, людей в здании на момент возгорания не было, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа СУ СК России по Тюменской области, в состав которой входят следователи и следователи-криминалисты. Также задействованы все соответствующие службы.



По предварительным данным, одной из возможных причин возгорания рассматривается короткое замыкание электропроводки.



С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.