Дроны атаковали грузовое судно в Черном море, погибли двое граждан Азербайджана

Двое граждан Азербайджана погибли в результате атаки дронов на иностранное грузовое судно TEDY в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Судно подверглось атаке 9 сентября. Уточняется, что еще два человека получили ранения.

Внешнеполитическое ведомство призвало граждан отказаться от поездок и работы в регионах с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что турецкие власти подготовили наработки по вопросу безопасности судоходства в Черном море. Анкара обсуждает их с Москвой и Киевом, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.