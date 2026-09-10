Автобус со школьниками попал в ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае рядом с поселком Сидима случилась авария со школьным автобусом. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Демешин.

В автобусе ехали 15 человек: 12 школьников, двое сотрудников школы и водитель. Ушибы получил мальчик 2013 года рождения. Его сразу осмотрели врачи в больнице, а потом отпустили домой - сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор в своем Telegram‑канале.

По предварительной версии, авария случилась из‑за того, что лопнула шина. При этом автобус в августе проходил техосмотр, но, как считает Демешин, этой проверки оказалось недостаточно.

Губернатор лично следит за ситуацией и поручил ведомствам выяснить все детали: узнать точную причину ДТП и проверить, соблюдали ли правила безопасности при перевозке детей.