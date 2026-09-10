В Тюменской области в августе и сентябре медведи 15 раз раз выходили к людям

В прокуратуре Уватского района на постоянном контроле находятся вопросы, связанные с принятием уполномоченными органами мер в связи со случаями выхода медведей в населенные пункты. В августе и сентябре текущего года зафиксировано около 15 фактов выхода медведей к людям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



Так, в августе прокурор района Александр Томилов провел рабочее совещание, посвященное росту числа случаев выхода медведей в населенные пункты. В совещании приняли участие руководители территориального подразделения УМВД России по Тюменской области и Уватского сектора государственного надзора и контроля департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. Участниками совещания отмечено, что причиной выхода зверей к людям стал неурожай в лесу, в связи с чем они ищут доступные места скопления пищевых отходов.



По результатам встречи выработан алгоритм оперативной передачи между службами информации об обнаружении зверей в населенных пунктах, определена необходимость ведения единого учета по выходам медведей для определения основных мест их обнаружения, а также проведения просветительской работы с жителями ведомствами округа.



В связи с угрозой нанесения ущерба здоровью граждан Госохотдепартаментом Тюменской области изданы распорядительные документы о регулировании численности охотничьих ресурсов (медведь бурый) на территории Уватского муниципального округа. В рамках регулирования в настоящее время уже отстреляно семь особей.



Прокуратура Тюменской области предупреждает: если вы увидели медведя на территории населенного пункта или рядом с жилыми домами, не приближайтесь к нему и не пытайтесь самостоятельно прогнать животное.



Сообщите о ситуации по единому номеру экстренных служб 112.