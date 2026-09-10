Уже в шести регионах СФО объявлен режим повышенной готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности из-за активности медведей введен в муниципалитетах шести регионов Сибирского федерального округа. Об этом пишет ТАСС.

Наиболее сложная ситуация - в Красноярском крае, там застрелили уже десятки агрессивных хищников.

Также режим повышенной готовности объявлен в муниципалитетах Республики Алтай, Алтайского края, Иркутской области, Хакасии, Кемеровской области.

Также из-за угрозы выхода медведей вводятся ограничения в заповедниках и национальных парках.

Ранее в ряде регионов медведи начали выходить к населенным пунктам, зафиксировано множество случаев нападений хищников на людей, зачастую – со смертельным исходом.