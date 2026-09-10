12 Сентября 2026
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Фото: admtyumen.ru

Ольга Кузнечевских осмотрела областной центр профилактики и реабилитации

Ольга Кузнечевских осмотрела областной центр профилактики и реабилитации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В учреждении созданы современные и комфортные условия для проживания и прохождения социальной реабилитации алко- и наркозависимых граждан.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских и директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин накануне посетили Областной центр профилактики и реабилитации.

Директор Центра Нариман Караисаев представил гостям результаты деятельности учреждения, ключевые направления работы и итоги реализации социальных проектов. Он познакомил с обновленной инфраструктурой - оборудованными и отремонтированными помещениями.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено проекту "Семейный ковчег", направленному на комплексную реабилитацию семей с несовершеннолетними детьми. Программа получила высокую оценку Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Работа проекта позволяет одновременно решать задачи восстановления родительских ресурсов, стабилизации внутрисемейных отношений и формирования условий для устойчивых положительных изменений всех членов семьи после завершения реабилитации.

Гости также обсудили перспективы дальнейшего развития учреждения, новые практики и направления, способные повысить качество помощи гражданам и сделать результаты социальной реабилитации ещё более устойчивыми.

Теги: Ольга Кузнечевских, центр профилактики и реабилитации


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