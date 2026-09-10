В Тюмени выделят средства из резервного фонда на восстановление школы

Губернатор Тюменской области Александр Моор выехал на место пожара к школе № 65 на улице Широтной в Тюмени. По итогам осмотра принято несколько важных решений, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Огонь повредил кровлю по всему периметру. Наши экстренные службы оперативно прибыли на место, остановили распространение пламени. Самое главное, что никто не пострадал", - заявил губернатор.

Сейчас здание непригодно для проведения уроков. Поэтому с завтрашнего дня дети из начального звена будут учиться в новом корпусе школы № 65 на улице Николая Ростовцева. Также с понедельника туда перейдут ученики 5–11 классов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил департаменту образования и науки Тюменской области детально проработать этот вопрос с родителями, чтобы каждая семья получила полную и понятную информацию. Причины пожара еще предстоит установить.

"Школу, безусловно, восстановим. Чтобы оперативно начать работы, из резервного фонда региона выделим средства на ремонт. Вопрос держу на личном контроле", - прокомментировал Моор.

Напомним, сегодня, 10 сентября 2026 года, в утреннее время произошло возгорание кровли МАОУ СОШ №65 на улице Широтной в Тюмени. Подразделения МЧС ликвидировали открытое горение на площади 3 600 квадратных метров. По данным департамента здравоохранения региона, вызов поступил в 6:39, бригада скорой прибыла на место в 6:41. В связи с пожаром занятия в школе отменены: с 11 сентября учебный процесс возобновится в корпусе на улице Н. Ростовцева, 16, где 1–4 классы будут учиться очно, а 5–11 классы — дистанционно. С 14 сентября все классы вернутся к очному формату.