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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания кровли школы №65 в Тюмени

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала проверку по факту возгорания кровли школы №65 на улице Широтной. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

По информации Главного управления МЧС России по Тюменской области, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, людей в здании не было.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности в образовательном учреждении. Также прокуратура осуществляет надзорное сопровождение обеспечения прав учащихся при организации дальнейшего образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами дознания по данному факту.

Напомним, сегодня, 10 сентября 2026 года, в утреннее время произошло возгорание кровли МАОУ СОШ №65 на улице Широтной в Тюмени. Подразделения МЧС ликвидировали открытое горение на площади 3 600 квадратных метров. По данным департамента здравоохранения региона, вызов поступил в 6:39, бригада скорой прибыла на место в 6:41. В связи с пожаром занятия в школе отменены: с 11 сентября учебный процесс возобновится в корпусе на улице Н. Ростовцева, 16, где 1–4 классы будут учиться очно, а 5–11 классы — дистанционно. С 14 сентября все классы вернутся к очному формату.

Теги: прокуратура, школа №65, кровля, пожар


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Ранее 10.09.2026 11:45 Мск В Тюмени выделят средства из резервного фонда на восстановление школы

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