В Воронежской области женщина погибла при падении БПЛА на дом

Женщина погибла, еще два человека пострадали в Воронежской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, минувшей ночью БПЛА упал на частный дом в Борисоглебске, после чего начался пожар. Погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им оказали помощь на месте.

Всего над шестью районами и одним городским округом Воронежской области было уничтожено 19 БПЛА. В результате атаки повреждены здания техникума, дворца культуры, две линии электропередачи, автобус и легковой автомобиль. В одном из районов повреждения получили два жилых дома, шесть машин и кровля гаража.