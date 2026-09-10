Сумма накоплений зарплатных клиентов ВТБ выросла за год на 17%

ВТБ проанализировал сберегательное поведение клиентов с регулярными зарплатными зачислениями и выяснил, что за год сумма накоплений на вкладах выросла во всех сегментах — в среднем на 17%.

По оценке ВТБ, клиенты с ежемесячным доходом до 30 тысяч рублей хранят на депозитах в среднем 69 тысяч рублей — на 15% больше, чем годом ранее. В группе с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей средняя сумма вклада составляет 107 тысяч рублей (+20% за год), а при доходе от 60 до 100 тысяч — более 140 тысяч (+11%). Клиенты с доходом от 100 до 150 тысяч держат на вкладах в среднем 217 тысяч рублей (+20%), а с доходом от 150 до 200 тысяч — 354 тысячи (+20%).

Наиболее высокая абсолютная сумма накоплений зафиксирована у зарплатных клиентов с доходом свыше 200 тысяч рублей — в среднем 1,8 миллиона рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Ранее результаты опроса ВТБ показали, что наличие сбережений помогает сохранять ментальное здоровье абсолютному большинству россиян, а сам процесс накопления становится своеобразной «вкладотерапией». Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциальную стабильность у 73% опрошенных, отсутствие финансовых обязательств, в том числедолгов – у 64%.