В Сургуте курьер мошенников из Екатеринбурга получил условный срок за хищение денег у пенсионерки

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 23-летнему жителю Екатеринбурга, признанному виновным в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения денег у граждан. Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали ложную информацию о том, что их родственники стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями. Пожилым людям предлагали передать деньги через курьера для пострадавшего в аварии, уверяя, что это поможет избежать уголовной ответственности.

Подсудимый выполнял роль курьера. В июне 2026 года он получил от пожилой потерпевшей 450 тысяч рублей.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Причинённый ущерб возмещён в полном объёме. Мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован и обращён в доход государства.