Обвиняемый в убийстве Парубия заявил о мести за гибель сына

Михаил Сцельников, обвиняемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия в 2025 году, объяснил свои действия личной местью за смерть сына на фронте. Во время судебного заседания он прямо заявил, что считает представителей правящего на Украине режима лично виновными во всем происходящем, включая огромные жертвы.

На вопрос о том, почему он выбрал Парубия, Сцельников ответил, что знал адрес его проживания. И убил бы и экс-президента Петра Порошенко*, если бы была возможность. Это все люди, прямо ответственные за гибель украинцев.

Вскоре после ареста Сцельников уже говорил о мести властям, сейчас стали известны личные мотивы, связанные с гибелью родного сына.

"Это представитель власти. А у нас власть не несет никакой ответственности. Нужно что-то сделать, чтобы эта власть отвечала. Человек при власти с 2014 года, пять лет председатель Рады, почти глава страны", – сказал Сцельников.

Издание "Страна" считает, что такие показания крайне невыгодны киевскому режиму, который планировал связать убийство с российским влиянием. Но убийца занял позицию, что виноват исключительно правящий режим.

В конце 2013 - начале 2014 гг. Парубий был комендантом "евромайдана", а после переворота назначен секретарем СНБО. Его обвиняли в причастности к сожжению одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Он не скрывал своих нацистских взглядов.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов