Мерц и лидер АдГ устроили перепалку в парламенте

В стенах немецкого парламента разгорелся спор между канцлером Фридрихом Мерцем и главой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель. Партия на днях победила на местных выборах в Саксонии-Анхальт и 20 сентября имеет хорошие шансы в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. Власти назвали это "шоком".

Вайдель обрушилась с критикой на кабинет Мерца, назвав его деятельность полным провалом. В энергетике это бессмысленная трата ресурсов, которая ведет к удушению национальной экономики и риску в зимний период. Лидер АдГ призвала к возобновлению поставок недорогого российского газа, реанимации "Северных потоков", отказу от экологических сборов и возвращению к атомной энергетике (отказ от последней сам Мерц признал ранее ошибкой). Кроме того, она выразила возмущение тем, что правительство щедро спонсирует другие страны, игнорируя нужды собственных граждан.

В вопросах внутренней безопасности Вайдель связала рост преступности с неконтролируемой миграцией. Налоговое бремя на работающее население стало непосильным, а мигранты, живущие на социальные пособия, пользуются привилегиями.

В ответ Мерц обвинил АдГ в работе против интересов Германии из-за "пророссийскости". Канцлер считает, что Россия боится демократии, а он ее продвигает. Мерц категорически отверг возможность возврата к российскому газу. Он обвинил АдГ в том, что это "разрушительная сила" и враг демократии.

