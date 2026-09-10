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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюмени произошел пожар в школе №65, занятия отменены

В Тюмени произошёл пожар в школе №65 на улице Широтная, 116. Подразделения МЧС России по Тюменской области ликвидировали открытое горение на площади 3 600 квадратных метров. Пострадавших нет, людей в здании не было, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Как уточнили в департаменте здравоохранения региона, вызов поступил 10 сентября в 6.39, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 6.41. Пострадавших нет.

В связи с возгоранием кровли в корпусе школы учебный процесс 10 сентября приостановлен. С 11 сентября занятия возобновятся, но в другом корпусе — по адресу: улица Н. Ростовцева, 16. Для 1–4 классов обучение будет организовано в очном режиме, для 5–11 классов — в дистанционном. С 14 сентября по этому же адресу все классы, с 1 по 11, вернутся к очному формату.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Теги: школа №65, пожар, занятия


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