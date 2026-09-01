Семь человек пострадали из-за нападения школьницы в Канске

Семь человек пострадали в результате нападения школьницы на учителя в Канске, пятеро из них – дети, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, всех пострадавших доставили больницу и оказали помощь амбулаторно.

Как рассказали очевидцы, рамки металлодетектора в школе работали, но детей не досматривали и не проверяли.

Как сообщалось, перед школьной линейкой девочка сначала распылила педагогу в лицо перцовый баллончик, а затем попыталась ударить ножом. Учителя спасла мама одного из учеников - она сумела вытолкнуть школьницу в коридор.

Также сообщалось, что жертва — преподаватель физики. Однако, как пишет Mash, учительница опровергла эту информацию. Школьница, по ее словам, успела распылить баллончик на нескольких учителей и бросить горючую смесь на третьем этаже.