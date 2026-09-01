Власти ЯНАО предупредили о массовой рассылке фейковых сообщений о минировании

На Ямале сегодня фиксируется массовая рассылка ложных сообщений о минировании зданий, сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

В ведомстве подчеркнули, что это целенаправленная провокация с целью дестабилизировать обстановку. Все объекты оперативно проверяются специалистами в установленном порядке. По итогам проведённых обследований ни одна из угроз не подтвердилась.

Жителей призывают не пересылать полученные сообщения друзьям и в чаты — это разгоняет волну дезинформации. Власти просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.