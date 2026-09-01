На Урале водителя центра медицины катастроф судят за смерть пациента

На Среднем Урале перед судом предстанет водитель учреждения здравоохранения. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть пассажира.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался шофер Территориального центра медицины катастроф. Как показало расследование, 20 мая 2026 года он выполнял обычное санитарное задание по перевозке пациента из одного лечебного учреждения в другое.

Водитель, будучи в утомленном состоянии, в какой-то момент выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную опору освещения. В результате столкновения находившийся в машине пациент получил травмы и погиб.

Сейчас уголовное дело водителя направлено в Серовский районный суд.