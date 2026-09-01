Киев может получить статус прифронтового города - депутат Рады
Киевская область и сам Киев в сентябре могут быть признаны прифронтовыми территориями. Об этом сообщил депутат Рады Руслан Горбенко.
Как отметил представитель формально правящей "Слуги народа", правительственные структуры работают над соответствующим постановлением последние две недели. Необходимость этого шага вызвана многочисленными ударами по логистическим объектам и военным складам. Сейчас профильная группа формирует перечень льгот для бизнеса, чтобы ускорить восстановление экономики региона. Горбенко уверен, что документ будет принят и официальный опубликован уже в сентябре.
В последние недели ВС РФ стали чаще поражать военные объекты в Киеве и области. Это связано с успешным внедрением новых эффективных беспилотников. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников, киевский режим испытывает трудности с перехватом новых российских реактивных "гераней". Они примерно втрое быстрее прежних версий, развивают высокую скорость и просто уходят от дронов-перехватчиков. Поэтому их приходится сбивать истребителями или ракетами ПВО, которых у Украины почти нет.
Из-за ударов и частого объявления воздушной тревоги Рада может изменить место заседаний и формат работы. Как заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк, обсуждается проведения заседаний Рады в подвале.