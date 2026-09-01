Киев может получить статус прифронтового города - депутат Рады

Киевская область и сам Киев в сентябре могут быть признаны прифронтовыми территориями. Об этом сообщил депутат Рады Руслан Горбенко.

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Как отметил представитель формально правящей "Слуги народа", правительственные структуры работают над соответствующим постановлением последние две недели. Необходимость этого шага вызвана многочисленными ударами по логистическим объектам и военным складам. Сейчас профильная группа формирует перечень льгот для бизнеса, чтобы ускорить восстановление экономики региона. Горбенко уверен, что документ будет принят и официальный опубликован уже в сентябре.

В последние недели ВС РФ стали чаще поражать военные объекты в Киеве и области. Это связано с успешным внедрением новых эффективных беспилотников. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников, киевский режим испытывает трудности с перехватом новых российских реактивных "гераней". Они примерно втрое быстрее прежних версий, развивают высокую скорость и просто уходят от дронов-перехватчиков. Поэтому их приходится сбивать истребителями или ракетами ПВО, которых у Украины почти нет.

Из-за ударов и частого объявления воздушной тревоги Рада может изменить место заседаний и формат работы. Как заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк, обсуждается проведения заседаний Рады в подвале.