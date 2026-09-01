Казахстан вводит платные электронные разрешения ETA для въезда

Казахстан вводит платные электронные разрешения ETA для въезда, они понадобятся и россиянам. Об этом пишет канал "Раньше всех.Ну почти" со ссылкой на сайт МИД Сербии.

Разрешение не потребуется сразу везде - страна вводит его поэтапно: - С 1 ноября - в аэропортах. - С 15 ноября - на внешних границах ЕАЭС. - С 30 ноября - на границах с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном. - С 15 декабря - на поездах и морских портах Каспия. До 1 ноября отсутствие ETA не станет причиной для отказа во въезде.

Оформить разрешение нужно заранее онлайн или на границе. Цена зависит от сроков: за 72 часа до поездки это стоит около 3900 тенге, если позже или прямо на месте - 7600 тенге. Одно разрешение действует 180 дней и позволяет находиться в стране до 90 дней.

Ранее крупные заводы Казахстана отказались продавать бензин в Россию из-за страха санкций и проблем с оплатой через российские банки, пишет Reuters. Несмотря на то что Минэнерго республики разрешило экспорт 17,5 тысячи тонн топлива в июле и августе, Павлодарский и Атырауский НПЗ не стали ничего отправлять.