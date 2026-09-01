Школьница напала с ножом на учителя в Красноярском крае

Семиклассница напала на учительницу перед школьной линейкой в Канске (Красноярский край), сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, девочка сначала распылила педагогу в лицо перцовый баллончик, а затем попыталась ударить ножом. Учителя спасла мама одного из учеников - она сумела вытолкнуть школьницу в коридор.

Baza пишет, что учительница физики серьезных травм не получила, нападавшая задержана.На месте происшествия работают следователи. Все праздничные мероприятия в школе отменены.