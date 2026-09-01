НАТО давит на Испанию и Грецию, требуя передать Patriot Украине

Страны НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы те передали Украине ракеты для ЗРК Patriot, которых остро не хватает Киеву.

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По данным источников Bloomberg, такие просьбы поступали еще летом, в том числе с предложением о том, чтобы Норвегия могла купить ракеты, а затем передать их Украине.

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Дублине 1-2 сентября, где будут представители Британии.

Среди европейских стран наибольшими запасами ракет для Patriot располагают Греция и Испания. Однако Афины отказываются передавать свои установки, аргументируя это угрозами со стороны Турции. Мадрид же, несмотря на обещания масштабной финансовой помощи Украине, пока не подтверждает готовность делиться ПВО.

Эксперты отмечают, что ситуация усугубляется дефицитом ракет и низкими темпами их производства, поэтому страны ЕС боятся, что передача ракет подорвет их собственную обороноспособность. Тем не менее, ожидается, что в ближайшее время Киев получит часть необходимого оборудования через программу PURL. Также на повестке дня стоит вопрос использования кредитных средств в размере 90 млрд евро. Внутри ЕС ведутся дискуссии: стоит ли тратить эти деньги на американские Patriot или же на европейские системы SAMP/T, как того требуют Франция и Италия.