Пожар произошел на территории ЦНИИмаш в Королеве

Пожар тушат на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве.

На месте работают пожарные из Москвы и области, сообщает Mash.

По предварительной информации, возгорание носит техногенный характер.

ЦНИИмаш - головной институт "Роскосмоса". В его состав входят Центр управления полетами, который обеспечивает полеты российского сегмента МКС, транспортных и грузовых кораблей "Союз" и "Прогресс", МКСР "Луч" и других аппаратов.