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Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

В Екатеринбурге СК ищет мужчину, защитившего девушку от нападения мигрантов

В Екатеринбурге Следственный комитет ищет потерпевшего по уголовному делу о хулиганстве в автобусе.

Напомним, инцидент произошел в начале июня на маршруте №64. Сообщалось, что на остановке "Клеверный переулок" в автобус зашли несколько парней-мигрантов, которые пристали к девушке. На ее защиту встал один из пассажиров, которого агрессоры избили, после чего вышли на следующей остановке.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". На ситуацию обращал внимание глава СК России Александр Бастрыкин.

Фото разыскиваемого мужчины

Мужчина, вступившийся за девушку в автобусе в Екатеринбурге(2026)|Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, спустя два месяца возникла необходимость установления и допроса мужчины, который защитил девушку от нападения. По делу он признан потерпевшим. В СК просят самого защитника или тех, кто может сообщить любую информацию об этом человеке, обратиться в следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга (улица Большакова, 11-а) к старшему следователю отдела Дмитрию Алексеевичу Кузнецову (телефон 8-922-228-82-19).

В ведомстве заверили, что конфиденциальность гарантируется. Там также отметили, что двое обвиняемых по делу установлены и сейчас находятся под стражей.

Теги: дело, защитник, автобус, СК, Екатеринбург


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