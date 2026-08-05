В Иркутской области нашли пилотов пропавшего самолета Cessna

Летчики лесопожарного самолета Cessna 182, пропавшего в Иркутской области, вышли на связь. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо – Иркутск.

Как сообщил руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации вылетел вертолет.

Самолет пропал с радаров 3 августа. В назначенное время борт не вышел на связь и не вернулся в место вылета. Легкомоторное судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки.