В Екатеринбурге при взрыве автомобиля главы предприятия по производству дронов погиб его водитель

При взрыве автомобиля в Екатеринбурге, в результате чего был ранен глава предприятия по производству дронов, погиб один человек. Это водитель пострадавшего.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером: в Большом Истоке взорвался автомобиль "Мерседес". Сообщалось, что пострадал один человек: им мог быть Владимир Ткачук, директор предприятия, производящего FPV-дроны "Упырь".

Теперь стало известно об одном погибшем в результате ЧП. Как сообщил Накануне.RU источник в экстренных службах региона, погиб водитель-охранник, чья личность сейчас устанавливается. Также, по данным источника, пострадавшим действительно оказался Ткачук. Он получил ранения.

Пострадавший находится в реанимации, за его жизнь продолжают бороться врачи. Возбуждено уголовное дело.