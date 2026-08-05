05 Августа 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ученик школы-интерната СУНЦ получил 90 тысяч рублей, отравившись в столовой

Свердловский областной суд взыскал 90 тыс. рублей в пользу ученика школы-интерната для одаренных детей Екатеринбурга (СУНЦ), отравившегося в столовой. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

В марте 2025 года после обеда мальчик почувствовал недомогание, у него подскочила температура, началась рвота, а после школьник потерял сознание. Его экстренно госпитализировали в детскую клиническую больницу №15, где с 12 по 15 марта медики боролись с кишечной инфекцией. Школьник страдал от физической боли, также ему пришлось пропустить занятия и отменить поездку к родным.

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО "Общественное питание" в пользу несовершеннолетнего 60 тыс. рублей, а также госпошлину в бюджет. Однако, ответчик не согласился с решением и уже в Свердловской областном суде заявил следующее:

  • виноват сам лицей, который предоставил пищеблок, не соответствующий нормам;
  • истец не принес заключение эксперта о тяжести вреда здоровью;
  • договор заключен между родителем и лицеем, а не с компанией, поэтому закон "О защите прав потребителей" здесь якобы не работает.

Он также попросил снизить сумму компенсации до 15 тыс. рублей. Лицей же (третье лицо) поддержал решение суда первой инстанции, подчеркнув, что сразу после инцидента расторг контракт с компанией в одностороннем порядке.

Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам указала, что ответственность лежит на том, кто непосредственно оказывает платную услугу. То, что школа предоставила помещение, не снимало с ответчика обязанности следить за безопасностью блюд. Кроме того, закон не требует устанавливать степень тяжести вреда для привлечения к гражданско-правовой ответственности - хватает факта того, что ребенок испытал физические и нравственные страдания из-за услуг, оказанных ненадлежащим образом.

Поскольку услуга оказывалась на возмездной основе, спор регулируется законом "О защите прав потребителей". Суд обязан начислить штраф в размере 50% от присужденной суммы. ООО "Общественное питание" теперь обязано выплатить ребенку 90 тыс. рублей компенсации.

Напомним, что ребенок оказался не единственным заболевшим. Компания, организовавшая в учебном заведении питание, грубо нарушила санитарные нормы при готовке и хранении продуктов. В итоге заведующая столовой была привлечена к уголовной ответственности за нарушения СанПиН, которые привели к массовому заболеванию учеников и сотрудников СУНЦ.

В октябре мать несовершеннолетнего студента СУНЦ УрФУ, отравившегося в марте 2025 года, также взыскала с ООО "Общественное питание" 100 тыс. рублей компенсацию морального вреда. Это был первый иск о компенсации по данному делу. Тогда, в массовом отравлении пострадали 81 человек: учащиеся и работники СУНЦ.

Теги: СУНЦ, столовая, цченик, отравление, компенсация, суд


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