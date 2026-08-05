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Экономика Астраханская область
Фото:astrobl.ru

Губернатор Астраханской области сообщил о первых результатах сбора томатов в регионе

Губернатора Игорь Бабушкин рассказал на своих страницах в соцсетях о первых результатах сбора томатов в Астраханской области.

Так, в Енотаевском районе в крестьянско-фермерском хозяйстве Юрия Лигая, которое много лет специализируется на овощеводстве, сейчас самый разгар сезона. Ежедневно заказчикам отгружают около 70 тонн продукции. В этом году томаты высажены на 50 гектарах, также выращивают перец, лук, капусту и дыню. В долгосрочной аренде у хозяйства — около 500 гектаров земли, но ежегодно обрабатывается более 100 гектаров: это необходимо для соблюдения севооборота.

Сбор томатов ведётся исключительно вручную — чтобы сохранить товарный вид плодов. Несмотря на весенние погодные сюрпризы, урожайность радует: с гектара планируют собрать около 80 тонн.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В сезон на полях трудятся в основном местные жители — для многих из них работа в хозяйстве становится постоянным источником дохода. Семейное дело, основанное Юрием Лигаем, продолжает молодое поколение: у главы КФХ трое сыновей, и старший из них, Александр, вместе с родителями ведёт все текущие дела.

(2026)|Фото:astrobl.ru

Значительную роль в развитии предприятия играет государственная поддержка. В текущем году хозяйство получило погектарную субсидию почти 1,4 млн рублей, которую направило на расширение посевных площадей. При содействии регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности фермеры приобрели два трактора МТЗ (один — в лизинг, другой — по программе возмещения затрат), а также активно пользуются механизмами льготного кредитования

Планы у аграриев далеко идущие. Помимо томатов, лука и бахчевых, они намерены развивать животноводство. В этом году был получен первый положительный опыт возделывания озимых зерновых на сенаж, что позволит в будущем создать собственную кормовую базу для крупного и мелкого рогатого скота.

 

Теги: сбор томатов, игорь бабушкин, аграрии


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