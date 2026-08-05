Июль стал самым теплым месяцем в России с 1891 года

Июль стал самым жарким месяцем в России за весь период наблюдений с 1891 года. Он превысил рекорды 2010 и 2024 годов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем канале в MAX.

Температура в регионах страны заметно различалась. В Москве она оказалась выше нормы на 0,2 градуса. В Санкт-Петербурге, наоборот, воздух был холоднее обычного на 0,1 градуса.

На Урале и в Сибири температура превышала климатическую норму на 2-3 градуса. В некоторых районах Тюменской области разница достигла 4 градусов. Именно эти регионы сильнее всего повлияли на общий рекорд.

В азиатской части России июль оказался необычно теплым, а в европейской - близким к норме или немного прохладнее обычного.

Ранее институт Роберта Коха сообщил, что аномальная жара в Германии в 2026 году стала причиной смерти 9,8 тысячи человек, причем большинство погибших были старше 75 лет. Исследователи выяснили, что при средней температуре выше 20 градусов смертность быстро растет, а в июне температура в стране поднималась выше 40 градусов.