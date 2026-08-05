Путин провел масштабные перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в руководстве российских войск, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом передает пресс-служба Кремля.

Во время встречи с руководством Минобороны глава государства сообщил, что все службы тыла министерства будут сосредоточены в одних руках. На должность по этому направлению назначен командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук. Вместо него "Центром" будет руководить генерал-полковник Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности начальника группировки "Восток" стал начальник штаба этой же группировки Петр Болгарев.

Кроме того, Путин сообщил, что начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит формирующиеся сейчас Войска беспилотных систем.

Также в ходе встречи президент попросил руководство Минобороны и Генштаба доложить о ситуации в зоне СВО.