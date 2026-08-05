СМИ: Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, сообщает Financial Times. Это произошло в ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе.

По информации источников издания, Трамп объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий против Ирана.

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме 28 июля. Переговоры прошли в закрытом режиме. Издание Axios сообщало, что Зеленский обратился к американскому лидеру с просьбой передать Украине экстренный "зимний пакет" помощи, состоящий из трехсот ракет-перехватчиков для зенитных ракетных систем Patriot.