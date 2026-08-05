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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье в суд поступило дело экс-главы Кочёво

В Кочёвский райсуд поступило дело бывшего главы Кочёвского округа Александра Юркина. Ему вменяют превышение полномочий.

Такова информация, появившаяся в карточке дела на сайте инстанции. Даты первого заседания пока нет.

По версии следствия, преступление совершено в апреле 2018 – декабре 2022 гг. В селе Кочёво для сирот куплены 46 жилых помещений ценой в 50 млн руб. 19 из них переданы по договорам найма жилого помещения.

Следствие считает, что дома, в которых куплены квартиры, не отвечают положенным требованиям. При этом во время проведения конкурсных закупок муниципальные служащие якобы допустили грубые нарушения правил конкурса.

Теги: Александр Юркин, Кочёво, сироты


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