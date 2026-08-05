В Прикамье в суд поступило дело экс-главы Кочёво

В Кочёвский райсуд поступило дело бывшего главы Кочёвского округа Александра Юркина. Ему вменяют превышение полномочий.

Такова информация, появившаяся в карточке дела на сайте инстанции. Даты первого заседания пока нет.

По версии следствия, преступление совершено в апреле 2018 – декабре 2022 гг. В селе Кочёво для сирот куплены 46 жилых помещений ценой в 50 млн руб. 19 из них переданы по договорам найма жилого помещения.

Следствие считает, что дома, в которых куплены квартиры, не отвечают положенным требованиям. При этом во время проведения конкурсных закупок муниципальные служащие якобы допустили грубые нарушения правил конкурса.