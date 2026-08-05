В Москве завершили дело о сим-боксах для телефонных мошенников

Столичный Следственный комитет завершил расследование дела против трех человек, которые помогали телефонным мошенникам использовать сим-боксы. Следствие считает их участниками организованной преступной группы. Один из обвиняемых не достиг 18 лет.

Следователи предъявили фигурантам обвинение по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Она предусматривает ответственность за незаконное обеспечение работы абонентских терминалов пропуска трафика. Сим-боксы позволяют мошенникам массово звонить людям и подменять номера. Максимальное наказание по статье составляет шесть лет лишения свободы.

По данным СК, участники группы четко распределили обязанности и соблюдали строгую конспирацию. Они общались через защищенные мессенджеры, проводили расчеты через анонимные криптоплощадки, а оборудование размещали в съемных квартирах. Чтобы скрыть следы, фигуранты регулярно меняли адреса.

Организаторы закупали технику, распределяли ее между участниками, регистрировали сим-карты и контролировали работу устройств. Обвиняемые отвечали за техническую часть: собирали, устанавливали и настраивали сим-боксы в арендованных помещениях Москвы и Красногорска, а также следили за их работой.

В ноябре 2025 года они установили сим-карты и передали управление оборудованием другим сообщникам. Сим-боксы переводят телефонный сигнал из интернет-сетей в мобильные сети и помогают мошенникам массово звонить гражданам с подменных номеров.

Все обвиняемые признали вину. Следователи подготовили материалы дела для передачи в суд.

Сообщалось, что во втором квартале мошенники провели через банкоматы 1,7 тыс. операций и похитили у россиян 252,3 млн рублей - больше, чем за весь 2025 год. Они не снимали деньги, а убеждали людей вносить наличные на чужие счета или переводить им свои средства.