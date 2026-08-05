05 Августа 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

ЕС изменит правила временной защиты для украинцев

С 5 августа Евросоюз начнет требовать от новых украинских заявителей подтверждение выполнения воинских обязанностей на территории Украины. При этом ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2028 года.

Совет Евросоюза опубликовал решение на сайте правовых актов ЕС. Документ начал действовать 5 августа.

МВД Чехии сообщило, что заявители смогут подтвердить выполнение воинских обязанностей с помощью заявления на платформе "Резерв+". Требование касается первой и повторной подачи документов, а также оформления временной защиты для совместного проживания с семьей.

Новое правило затронет только тех, кто обратится за защитой после его вступления в силу. Украинцы, которые уже получили такой статус в странах ЕС, сохранят временную защиту. Евросоюз объяснил изменения новыми "оборонными потребностями Украины".

Сообщалось, что Владимир Зеленский предложил России три варианта прекращения огня: остановить авиаудары, прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру и полностью заморозить боевые действия по всей линии фронта. Советник главы его офиса Михаил Подоляк также сообщил, что Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эти предложения.

Теги: евросоюз, украинцы, защита


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