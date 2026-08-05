Будут искать оружие и наркотики: в Екатеринбурге пройдет турнир кинологов

В этот четверг, 6 августа, в Екатеринбурге состоится личное первенство Свердловской областной организации "Динамо" по многоборью среди специалистов по обучению служебных собак. Оно посвящено 102-й годовщине образования кинологических подразделений ОВД.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, хвостатые стражи правопорядка будут соревноваться в умении оперативно выполнять команды по поиску наркотиков и оружия. Участников состязаний также ждет кросс на дистанцию в 1 км.

"В турнире примут участие 35 специалистов-кинологов из семи правоохранительных ведомств: ГУ МВД России по Свердловской области, УМВД по Екатеринбургу, МУ МВД России "Нижнетагильское", УТ МВД России по УрФО, Росгвардии, ГУФСИН, Уральской оперативной таможни, а также из таких крупных предприятий, как аэропорт Кольцово, СУМЗ и РМК. Клички всех мохнатых называть не стану, их слишком много, но отдельных "звезд" перечислю: это породистые овчарки Афина, Аврора, Веста и Пират.

Несмотря на то, что современные технологии развиваются и внедряются в нашу жизнь стремительно, от помощи нюха собак, уверен, человечество откажется еще не скоро, если вообще когда-либо откажется. К примеру, только за шесть месяцев 2026 года служебные собаки свердловского гарнизона полиции участвовали в осмотре 441 места происшествия. С их применением раскрыто 169 преступлений, в том числе 104 тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, 126 боеприпасов, более 248 граммов наркотических средств. Кроме того, кинологические расчеты приняли участие в 1806 профилактических мероприятиях, обеспечивая взрывобезопасность культурно-массовых мероприятий", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, история кинологических подразделений МВД берет свое начало 21 июня 1909 года с открытия в Санкт-Петербурге первого питомника полицейских сыскных собак и школы дрессировщиков. На Среднем Урале питомник собак-ищеек был создан в 1924 году. За прошедшее столетие служба выросла с двух человек до 350 сотрудников.

"Проведение соревнований направлено на совершенствование профессионального мастерства специалистов-кинологов, обмен практическим опытом между ведомствами и повышение эффективности выполнения служебных задач по обеспечению безопасности граждан. Соревнования начнутся в 9:30 на территории учебно-спортивной базы "Динамо", что на 12 километре Московского тракта", - добавил Валерий Горелых.