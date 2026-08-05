Мужчину задержали при попытке поджога военкомата в Калужской области

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области.

Молодой человек сам установил контакт с представителем СБУ и предложил свое сотрудничество. Выполняя его задания, он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ, сообщили в ФСБ.

Затем ему поручили поджечь военный комиссариат. Злоумышленник провел разведку объект и приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью. При попытке совершения преступления он был задержан.

Ранее ФСБ предотвратила теракт возле здания прокуратуры в Пятигорске. Сотрудники спецслужбы задержали уроженца одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения.