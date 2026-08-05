05 Августа 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Средняя пенсия по старости достигла 27,2 тыс. рублей

Средняя пенсия по старости в России составила 27 224 рубля в месяц на 1 июля 2026 года. За год она выросла на 2 126 рублей, сообщает Социальный фонд России.

На 1 июля 2025 года средняя выплата составляла 25 098 рублей. В статистику вошли пенсии работающих и неработающих граждан.

Работающие пенсионеры в среднем получают 24 929 рублей в месяц. Неработающим пенсионерам начисляют в среднем 27 850 рублей.

Россияне оформляют страховую пенсию по старости после достижения установленного возраста. Для назначения выплаты также нужны необходимый трудовой стаж и достаточное количество пенсионных баллов.

Сообщалось, что сейчас минимальная зарплата в России составляет 27 093 рубля, а к 2027 году, по официальным прогнозам, может вырасти до 29-31 тысячи рублей, однако общественник предлагает увеличить ее гораздо сильнее и быстрее, чем планирует правительство.

Теги: пенсия, зарплата, баллы


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