05 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

Мошенники похитили через банкоматы 252 млн рублей за квартал

Во втором квартале мошенники провели через банкоматы 1,7 тыс. операций и похитили у граждан 252,3 млн рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Аферисты не снимали деньги со счетов, а убеждали людей вносить наличные по продиктованным реквизитам, пишет "РГ".

По данным Центробанка, в сравнении с первым кварталом число таких случаев выросло в 2,2 раза, а за год - в 76 раз. За январь - март ущерб составил 214,4 млн рублей.

В 2025 году мошенники в среднем похищали через банкоматы около 99 млн рублей за квартал. При этом во второй половине года потери граждан увеличивались.

Центробанк относит такие случаи к операциям без согласия клиента. При обычном снятии денег человек сам вводит ПИН-код. В новой схеме жертва повторно вносит наличные на счет, который называют мошенники. Иногда аферисты просто убеждают человека перевести им деньги, которые уже есть у него.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают людям вернуть якобы переплату за коммунальные услуги, представляясь сотрудниками управляющих или ресурсоснабжающих организаций. Они пишут жителям лично или в домовых чатах и просят назвать ФИО, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты. 

Теги: мошенник, преступность, банкомат


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